FunX Music Award voor vervolgde drillrapper Blacka

De Rotterdamse drillrapper Blacka heeft samen met Qlas, Henkie T en Murda de FunX Music Award voor 'Best Collabo' gewonnen. De rappers kregen de prijs voor het nummer 'Dom Pérignon'. Blacka zit vast op verdenking van opruiing en openlijk geweld.

De Rotterdammer is de voorman van drillgroep 24. Die zou in een vete zijn verwikkeld met groep 73 De Pijp uit Amsterdam. Dat liep uit op een drill beef vorige maand op de Pier in Scheveningen, waar een 19-jarige Rotterdammer werd gedood.

Qlas nam de prijs vrijdag zonder Blacka in ontvangst. "Dit is gek man! Shoutout naar iedereen die op die pokoe staat", reageerde hij volgens FunX. De track waarmee de rappers de award wonnen staat op hun debuutalbum 'Project 24', daarmee kwamen Qlas & Blacka begin dit jaar op nummer één binnen in de albumcharts.



Rijnmond maakte eerder een reportage over de Rotterdamse rapper: