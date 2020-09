Medewerkers APM Terminals leggen werk korte tijd neer

Medewerkers van APM Terminals Rotterdam hebben vannacht en vanochtend een korte werkonderbreking gehouden. Ze vinden dat het veel te lang duurt voor meer duidelijk is over de verkoop van de terminal aan Hutchinson, de eigenaar van ECT.

De directie zegt dat de vertraging te wijten is aan het personeel dat afgelopen juni nog met een reeks aanvullende eisen kwam. Het is niet de eerste keer dat er onrust is bij APM Terminals Rotterdam. Het personeel heeft eerder langzaamaanacties gehouden om goede regelingen af te dwingen bij de verkoop van de terminal.

De directie van APM Terminals heeft het personeel van de vestiging op Maasvlakte 1 gewaarschuwd voor de gevolgen van de onrust. Werkonderbrekingen kunnen klanten gaan kosten, zo heeft het bedrijf laten weten in een verklaring.