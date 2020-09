Rotterdamse kinderopvangorganisatie luidt noodklok en laat personeel bij commercieel bedrijf testen

Rotterdamse kinderopvangorganisatie laat personeel via commercieel bedrijf testen

De Rotterdamse kinderopvangorganisatie KindeRdam heeft zelf een bedrijf in de arm genomen waar het personeel zich kan laten testen op het coronavirus. Medewerkers die zich 's ochtends laten testen, hebben dan 's avonds al de uitslag. Bij de GGDen lopen de wachttijden flink op, waardoor het enkele dagen kan duren voordat een medewerker is getest en de uitslag bekend is.

Door de wachttijden vrezen de kinderopvangorganisaties voor gaten in het rooster. Uit een peiling onder 220 kinderopvangondernemers en gastouderbureaus blijkt zelfs dat één op de drie kinderdagverblijven verwacht binnenkort te moeten sluiten.

Karin Ringelberg van KindeRdam vindt het dan ook een gemiste kans dat minister De Jonge pedagogisch medewerkers nog geen voorrang wil geven bij de GGD, zoals hij wel aankondigde voor zorgpersoneel en leraren.

Economische gevolgen

"We hebben in het begin van de coronacrisis een belangrijke rol vervuld en het zou heel jammer zijn als locaties of groepen zouden moeten sluiten vanwege dit probleem omdat dat enorme gevolgen heeft voor heel veel ouders. Zij kunnen dan ook niet werken. Het zou economische gevolgen kunnen hebben als dat niet opgelost gaat worden", zegt Ringelberg.

De gaten in de roosters worden momenteel zo goed als mogelijk opgelost door onder andere de uitwisseling van personeel. "De consequentie is wel dat er veel wisselende gezichten zijn, dat is ook niet wenselijk", licht Ringelberg toe.

's Ochtends testen, 's avonds al de uitslag

KindeRdam heeft als uitgangspunt de locaties openhouden en er wordt dan ook alles aan gedaan om dit te bewerkstelligen. Vanaf vrijdag geeft de kinderopvangorganisatie medewerkers dan ook de optie om zich te laten testen door een erkende organisatie. "Op het moment dat medewerkers 's ochtends worden getest, dan hebben we 's avonds de uitslag."

Volgens Ringelberg is dit niet wat het ministerie wil. "Die wil het graag op de gebruikelijke manier. Maar om te voorkomen dat wij vervelende maatregelen moeten treffen, hebben wij toch gekozen voor deze optie. Mensen thuis laten zitten, kost veel geld. Via deze manier willen we onze mensen sneller op de werkvloer krijgen. Uiteindelijk is dat voor iedereen de beste optie."

Angst voor griepgolf

Ringelberg geeft aan dat ze zich zorgen maakt over de griepgolf die eraan komt. "Vandaar dat we de noodklok geluid hebben. We verwachten dat het alleen maar erger gaat worden."

De hoop ligt dan ook bij de versnelling van de doorlooptijd van het testen en de uitbreiding van de testcapaciteit. "Als dat allemaal niet lukt, zou het wenselijk zijn om ons voorrang te geven."