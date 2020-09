Politie zet 'Ommoord op slot' tijdens grootschalige actie

Rotterdam-Ommoord kent de afgelopen tijd een toename in het aantal auto-inbraken. Daarnaast ontvangen de wijkagenten dusdanig veel geluiden over overlastgevende activiteiten, dat de actie 'Ommoord op slot' op touw werd gezet. Een actie waarbij vrijdagavond op alle wegen richting de wijk controles werden uitgevoerd.

Tijdens de periode van corona is er veel overlast veroorzaakt door jongeren maar ook blijven er veel klachten komen over te hard rijden en ander asociaal rijgedrag", legt wijkagent Cavit Koksal uit. Hij is wijkagent in Ommoord-Oost en krijgt steeds meer klachten over allerlei soorten overlast in de wijk. "Je ziet ook een stijging in het aantal inbraken, en vanwege alle geluiden willen we laten zien dat wij ze horen en hier nu zo aanwezig zijn."

Samenwerking

En daarom werden tijdens 'Ommoord op slot' alle toegangswegen richting de wijk figuurlijk op slot gegooid. Agenten monitorden het voorbijgaande verkeer en pikte willekeurig auto's eruit om te controleren. Tegelijkertijd werd er ook samengewerkt met Justitie en met de RET die extra controleerde op de metrolijnen die door Ommoord lopen.

"Het idee is om dit in de toekomst vaker te doen", zegt Cavit. "Zo groot als dit is natuurlijk lastig gezien de hoeveelheid mensen die je nodig hebt, maar je kan dan denken aan kleinschalige acties in de wijken."

En dat alles met als doel om gehoor te geven aan de oproep van de inwoners van Ommoord en ze een veiliger gevoel te geven. Cavit hoopt en denkt dat het daadwerkelijk zal helpen. "Hiermee laten we onze aanwezigheid zien en hopen we toch een stukje veiligheid te waarborgen."

Over de opbrengst van de grootschalige actie is op moment van schrijven nog niks bekend.