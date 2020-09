Organisator illegale houseparty's Biesbosch aangepakt

Justitie gaat de bezoekers en organisatie vervolgen van de illegale houseparty in de Biesbosch van afgelopen weekend. De politie maakte toen een einde aan het feest waarvoor geen vergunning was. De ruim vijftig betrokkenen worden verdacht van de verstoring van een stiltegebied. De boetes kunnen oplopen tot enkele honderden euro's.

De politie kwam in actie naar aanleiding van een melding van mensen die een aantal kilometer verderop wonen. Het is niet het eerste illegale dansfeest in de Biesbosch. Sinds de corona-uitbraak zoeken steeds meer jongeren er vertier buiten het oog van toezichthouders.

De schade aan het natuurgebied door deze verstoringen is groot.