Zus van neergestoken 'Chuchu' (19): 'Hij was niet betrokken bij drillmuziek'

"Een ding weet ik zeker: hij was niet betrokken bij een gang of drillmuziek. Hij luisterde daar niet eens naar. Hij noemde mensen met wapens mietjes. Hij zei: 'Als je vecht, vecht dan met je handen'."

De politie doet op dit moment nog onderzoek naar het fatale steekincident. Caroline hoopt voor haar en haar familie dat er snel meer duidelijkheid komt. Tot die tijd wil ze niet op de toedracht van de steekpartij ingaan.

Drillrap is een muziekgenre waarin (jonge) rappers elkaar vaak uitdagen en dreigen met wapens en geweld tegen groepen uit andere buurten en steden. En dat gaat soms zo ver, dat er daadwerkelijk gestoken wordt.

Maar volgens Caroline was haar broertje dus niet een (gewelddadige) drillrapper. Dat geldt ook voor veel andere jongeren die betrokken raken bij steekpartijen, vertellen tientallen jongerenwerkers uit heel Nederland tegen NOS Stories. Zij zeggen dat ook jongeren in de kleine steden en dorpen - die niet naar drillrap luisteren - steeds vaker een mes bij zich dragen, omdat ze zich niet veilig voelen op straat.

In onderstaande video vertelt de zus van 'Chuchu' haar kant van het verhaal.

Caroline, de zus van de doodgestoken 'Chuchu', hoopt dat het messengeweld snel ophoudt. "Ik denk niet dat je later op de bank wil zitten en tegen je kinderen wil zeggen: 'Ik heb iemand vermoord'. Ik denk dat je wil zeggen dat je je diploma hebt gehaald en dat je werkt om je kinderen een goede toekomst te geven."

Ze wil nu graag laten zien hoe haar broertje echt was. "Hij was niet zo, zoals iedereen over hem schrijft. Hij was bezig met zijn rijbewijs en wilde zelf met kinderen en jongeren werken. Hij was goed bezig. We hebben gewoon een goede opvoeding gekregen voor een goede toekomst. Het is ontzettend jammer dat iemand ons dat ontneemt."