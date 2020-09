Excelsior niet van slag na coronabesmettingen

"Gisterenavond laat kreeg ik het bericht. Vanmorgen hebben we de spelers ingelicht, zodat zij niet de nacht in zouden gaan met dat bericht. Het geeft wat onrust, maar de één heeft daar meer last van dan de ander", vertelt Dijkhuizen over de afgelopen coronatest.



Thomas Oude Kotte kreeg via WhatsApp het nieuws te horen. "Het is een tegenvaller. Je schrikt ervan", geeft hij toe. Met de spelersgroep werd afgesproken om hierover op een later moment te praten. Voor Elias Mar Omarsson hadden de coronabesmettingen geen invloed op zijn spel. "Als ik voor mezelf mag spreken, dan maakte dat voor mij niet uit", zegt de IJslander.



'Misschien gaat dit nog wel een keer gebeuren'

Dijkhuizen is weer een stukje alerter op het coronavirus na dit nieuws. "Het ligt op de loer. Je hoeft je niet eens slecht te voelen om dit te hebben. Dat is een nare gedachte", vindt hij. Tussen de vorige coronatesten zaten vier à vijf dagen. "En in één keer hebben we twee positieve testen."

Oude Kotte vond niet dat zijn ploeg van dit nieuws van slag was. "Misschien gaat het nog wel een keer gebeuren", zegt de verdediger. Dijkhuizen vult Oude Kotte aan: "Het kan een raar seizoen worden. We kunnen ook in de bus gebeld worden dat sommige spelers niet kunnen spelen, als de uitslag pas laat komt."

Kijk hierboven naar de interviews over de coronabesmettingen bij Excelsior.