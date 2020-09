FC Dordrecht moet een team worden: 'Geef 100 procent, anders val je af'

"We weten de beperkingen van de club. Met name financieel", benadrukt Van den Ham. "We spreken niet eens over teambuilding. De spelers kennen elkaar niet eens. Je moet wel presteren. De buitenwacht heeft daar geen oren naar. Terecht, want het is hier geen speeltuin. Maar dit is niet makkelijk."

Van den Ham had donderdag pittige teksten over zijn ploeg. Hij nam geen blad voor de mond. FC Dordrecht moest leren van de fouten.



Met deze uitspraak wilde Van den Ham zijn ploeg op scherp zetten. Hij doelt op de verloren uitwedstrijd bij FC Den Bosch (2-1) van vorige week. "Dat was heel erg slecht", stelt Van den Ham. "Je kunt bij mij alles doen. Maar als je niet 100 procent geeft, dan val je af."

Oneerbiedig

Vooral de manier waarop de tegendoelpunten vallen, bevalt Van den Ham niet. Ook aanvoerder Kevin Vermeulen baalt daarvan: "Hoe we de goals weggeven, dat is heel slecht. Dat is amateurniveau. Zo oneerbiedig mag ik het eigenlijk niet zeggen." Op standaard situaties moet iedereen scherp zijn, stelt Vermeulen. "Daar is op te trainen."

Maar Van den Ham en Vermeulen zien ook lichtpunten. Volgens de aanvoerder komen er vastigheden in het spel. "We trainen op positiespel. Tijdens de training gaat dat gewoon goed, maar we moeten het ook in de wedstrijd durven. Sommige jongens hebben net hun debuut in het betaalde voetbal gemaakt en vinden het misschien moeilijk. Maar we moeten elkaar er doorheen slepen", denkt Vermeulen.



Van den Ham was over de tweede helft tevreden. Hij zegt daarin vooral op de gelijkmaker te hebben gewacht dan op het derde doelpunt voor Excelsior. "We zijn op de goede weg. Het komt goed", zegt Van den Ham optimistisch.