Ómarsson met zeven goals op schot bij Excelsior: 'Het stopt niet hierbij'

Hij is momenteel de spits in vorm: Elias Már Ómarsson. De IJslandse spits schoot vrijdagavond eveneens met scherp tegen FC Dordrecht. Met twee doelpunten tegen de Schapenkoppen zorgde hij voor de 3-1 uitzege voor Excelsior én nestelde Ómarsson zich nog steviger op de eerste plaats van de topscorerslijst.

Met zeven goals in drie wedstrijden in de eerste divisie heeft Ómarsson zeker zijn start niet gemist. "Maar de drie punten zijn het belangrijkst", benadrukt hij. "Zeker na de vorige wedstrijd tegen Almere City (4-6, red.) die we verloren."



Er is wat Ómarsson betreft geen verandering ten opzichte van het vorige seizoen: "Ik ga elke wedstrijd met dezelfde mentaliteit in", zegt hij. "Maar hier gaat het niet bij stoppen. Ik ga ervoor om nóg meer doelpunten te maken om de ploeg te helpen. Maar dit is al goed."

Terwijl Ómarsson bijna alles raak schiet, merkt hij dat de defensie van Excelsior ook dit seizoen weer veel tegendoelpunten krijgt. "Maar we kregen nu geen zes goals, maar één goal om de oren. Dat is al wat beter", knipoogt de IJslander.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sjoerd de Vos met Excelsior-speler Elias Már Ómarsson na afloop van FC Dordrecht-Excelsior (1-3).