Stroomstoring in Rotterdam-Ommoord opgelost

In de Rotterdamse wijk Ommoord is zaterdagochtend een grote stroomstoring geweest. Vanaf even na 07:00 uur zaten 2320 klanten van Stedin zonder stroom, na 08:00 uur kwam er nog een melding van 2260 aansluiting zonder stroom bij. Even na 09:30 uur was de storing verholpen.