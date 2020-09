De Emotie voor de 500ste keer op Radio Rijnmond

Vermeulen was nieuwslezer bij Radio Rijnmond voordat hij met De Emotie begon. "In die tijd deed Hans van Vliet een soortgelijk programma op zondagochtend. Die hield er toen mee op. De toenmalige hoofdredacteur Johan de Koster kwam toen naar mij toe. Ik weet nog steeds niet waarom hij naar mij kwam. Hij dacht kennelijk dat het iets voor mij zou zijn en ik vond dat eigenlijk ook wel."

Zondagochtendgevoel

Rob denkt met veel plezier terug aan hoe het begon: "Ik herinner me het moment dat ik met een groep collega's op de redactie aan het brainstormen was over hoe het programma dan zou moeten gaan heten en toen was daar de voormalig adjunct-direct Ronald Brouwers en die kwam ineens met 'De Emotie'. Toen waren we allemaal even stil en dacht ik: Kijk, dit is wat ik wil. Ik wil niet vastzitten aan een bepaald genre wat in de titel zit, ik wil gewoon muziek met emotie kunnen draaien. Als het maar dat gevoel heeft."

En juist die emotie en dat rustgevende zondagochtendgevoel is wat Vermeulen met De Emotie met de luisteraars wil delen. De muziek van artiesten zoals Michael Bublé, Frank Sinatra en jazz-zangeressen Diana Krall en Ella Fitzgerald komen dan ook regelmatig langs in het radioprogramma.

De 500ste uitzending van de emotie is niet live, maar al vooraf opgenomen. Vermeulen heeft daar een goede reden voor: "Natuurlijk is live leuker voor diegene die het maakt, maar voor de luisteraar vind ik het van belang dat het lekker in elkaar zit, dat het klopt en dat er geen storende dingen gebeuren. En dat lukt beter als je het van tevoren maakt."

'Ik ga door zolang ik het leuk vind'

Vermeulen meldt het jubileum zondag in de uitzending wel, maar besteedt er in de samenstelling van het programma verder geen aandacht aan. "Ik ben niet zo van de ronde getallen, dat zeg ik ook zondag. We hebben tien vingers, daarop is gebaseerd hoe we tellen. Dat hadden er ook acht kunnen zijn, dan had ik hier niet over zitten praten."

Of er nog eens vijfhonderd uitzendingen bij komen, kan Vermeulen niet zeggen. "Ik ga door zolang ik het leuk vind, dus we zullen wel zien."