Rick Cost: 'We hebben met Feyenoord een groot risico genomen in voorbereiding'

Sinds januari is Rick Cost als hoofd performance nauw betrokken bij het eerste team van Feyenoord. Bijna een half jaar lang werkten de Rotterdammers toe naar de competitiestart, maar daarin is volgens Cost wel een groot risico genomen. "Spelen in Duisburg was onverantwoord."

Met de Nederlandse hockeymannen en -vrouwen maakte Cost van dichtbij de Olympische Spelen van Londen en Rio de Janeiro mee. De bewegingswetenschapper weet hoe hij een ploeg klaar moet stomen. Door corona heeft Feyenoord een ellenlange voorbereiding gehad. Grootste voordeel: Cost kon heel gericht te werk gaan.

"We hebben onze spelers een periode vrij gegeven en in die coronatijd hebben we aan individuele kwaliteiten gewerkt. Dan moet je denken aan sprintsnelheid en spronghoogte. We konden dingen doen die je doorgaans in een voetbalseizoen niet kan doen. Dus we hebben beetje voorwerk kunnen doen."

"Conditioneel is eigenlijk het makkelijkste stukje, want daar pak je ze op, je meet ze aan het begin, weet wat ieders niveau ongeveer is en vanaf daar zijn we gaan bouwen. Eigenlijk een beetje een Olympische voorbereiding. Gek genoeg was dit voor mij misschien nog wel makkelijker dan als we een voorbereiding van drie weken hadden gehad, want ik kon ze nu opbouwen vanaf scratch."

Onverantwoord

De voorbereiding van Feyenoord verliep vrijwel vlekkeloos, totdat ze in Duitsland tweemaal op één dag zestig minuten moesten voetballen. Vanwege een coronageval kon Dick Advocaat niet beschikken over spelers uit Jong Feyenoord. Maar terugtrekken van het oefentoernooi in Duitsland was ook geen optie.

"Daar spelen was onverantwoord", reageert Cost nu. "Dat noemen wij katabool. In een voorbereiding wil je altijd groeien, dus van 45 naar 60 minuten en van 60 naar 75 en dan naar 90 minuten. Maar nu zijn we van 45 naar 120 minuten gegaan. Dat is niet een logische opbouw. Daar hebben wij een risico genomen. Een groot risico, want we hadden weinig wissels. Dan moet je maar hopen dat je weerbaar genoeg bent geworden in de afgelopen 3 à 4 maanden."

"Dat heeft denk ik wel goed uitgepakt. Het mooie van het wel overleven betekent dat je grenzen opzoekt die je anders nooit opzoekt. Dat vind ik ergens wel weer mooi. Wat kan het lichaam dan? Nou, blijkbaar meer dan wij denken."

Data vertalen voor Advocaat

Een dag voor de start van de competitie staat Feyenoord er fysiek goed op. Cost noemt de selectie energiek en fris. Steven Berghuis miste door een longaandoening een deel van de voorbereiding, maar kan tegen PEC Zwolle negentig minuten spelen. Mede dankzij Cost, die alle verzamelde data op zo'n manier vertaalt dat Dick Advocaat het kan implementeren tijdens trainingen. Al weet Cost ook dat al zijn wetenschappelijke analyses nog zo sterk onderbouwd kunnen zijn; een hand van Dick Advocaat op de schouder van een speler heeft toch meer impact.

Cost: "Ik kan honderd dingen zeggen tegen die gasten, maar als Dick Advocaat achter mij staat, dan heb ik aan één woord genoeg. En als hij langskomt en hij zegt het, dan heeft hij aan één letter genoeg. Dat is ook wel het charisma dat hij heeft. Ik vind het een prachtig mens, ik waardeer hem enorm."

"Dick staat ook open voor mijn innovaties. Er zijn heel veel verhalen van andere clubs waarbij gezegd wordt dat dat niet zo is. Als we het maar in voetbaltermen brengen, zodat het bruikbaar is, dan heb ik nog nooit meegemaakt dat hij het onzin vindt."

Binnenkort verschijnt een lang verhaal met Rick Cost, waarbij hij dieper op zijn werkzaamheden ingaat. Het hele gesprek van een uur wordt ook als podcast aangeboden.