De kilo's vliegen eraf bij Shirma Rouse: 'Ik moest meer tijd investeren in mezelf'

Zangeres Shirma Rouse is bijna zestig kilo afgevallen in vijftien maanden. Ze had geen gezondheidsproblemen, maar ze vond het tijd om meer tijd te investeren in zichzelf. "Ik ben een gever. Ik heb heel mijn leven anderen voor mezelf geplaatst. Het is geen excuus, maar wel een modus dat je liever iets doet voor een ander dan voor jezelf. Op een gegeven moment dacht ik: 'Ik moet meer tijd gaan besteden aan Shirma.'"

Shirma vertelt dat in het gloednieuwe Rijnmond-programma Sanders Gerse Gasten, dat elke zaterdag te zien is bij Rijnmond. In gesprek met Sander de Kramer zegt de zangeres: "Vanuit zelfliefde is dit proces ontstaan."

De kilo's vliegen eraf

"Ik voel me fantastisch", zegt Shirma. Sander beaamt dat en zegt dat ze straalt. "Het is een mooie bijkomstigheid dat de kilo's eraf vliegen, maar het begon als meer tijd investeren in mezelf. Het was een noodzaak."

'Ik houd van Nederland, maar het weer is klote'

Shirma is opgegroeid in Sint Eustatius en kwam in 2005 definitief in Rotterdam wonen. Ze neemt Sander mee naar de plek in Rotterdam-Delfshaven waar ze haar eerste muzikale stappen heeft gezet. "Ik begon hier in een gospelkoor en die repeteerde hier in Podium Grounds. Dat was mijn eerste echte ervaring met deze stad."

Het was wel even wennen voor Shirma toen ze net in Nederland was. "Ik kwam in augustus aan, dan zou het 'zomer' zijn, maar ik vond het echt koud. Met 25 graden liepen mensen in hun shirtje over straat, terwijl ik dacht: 'Waar zijn m'n jas en handschoenen?' Ik houd van Nederland, maar het weer is na 21 jaar nog steeds klote."

Heftige rollercoaster

Ook miste ze haar familie en vrienden. "M'n eerste jaar in Nederland was een heftige rollercoaster. Ik was gewend om altijd familie om me heen te hebben en de stiltes waren het meest heftig. Als huisgenoten in het weekend naar hun ouders gingen, was het heel stil. Ik heb vaak huilend naar huis gebeld."

Inmiddels is de heimwee voorbij en woont Shirma graag in Rotterdam, en met name in haar wijk Delfshaven. "Ik heb lieve buren. Ik voel me hier honderd procent thuis."

Veel bn'ers met Sander in gesprek

In het tv-programma Sanders Gerse Gasten gaat presentator Sander de Kramer met zijn inmiddels befaamde en gepimpte Seat Panda langs bij bekende regiogenoten, om met hen plekken op te zoeken die kenmerkend zijn geweest in hun leven.

De komende tijd nemen nog veel meer bekende personen plaats in Sanders karretje, waaronder John de Wolf, Hugo Borst, Raemon Sluiter, Robin van Persie, Richard Groenendijk, Herman den Blijker en Hugo de Jonge. Eerder was Lingo-presentator Jan Versteegh te zien in het programma.

