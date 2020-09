Openhartige Shirma Rouse werd dakloos door orkaan

In het televisieprogramma 'Sanders Gerse Gasten' vertelt zangeres Shirma Rouse openhartig over de orkaan die in 1989 over haar geboorte-eiland Sint Eustatius raasde en haar familie dakloos maakte. Shirma was pas 9 jaar oud, maar de ramp is nooit meer van haar netvlies verdwenen.

"Ik lag op bed en hoorde heel veel herrie. Het was ontzettend angstig. Een moment later waren we alles kwijt. Echt alles! Ons huis werd door de orkaan. weggerukt. We zijn opgevangen in de kerk. Pas maanden later was ons huis weer opgebouwd."

Als jonge twintiger emigreerde Shirma naar Nederland om scheikunde te gaan studeren aan de universiteit van Leiden. In het begin kon ze maar moeilijk aarden. "In Sint Eustatius groet iedereen elkaar op straat. Dat deed ik hier dus ook. Dan zei ik 'hallo', maar niemand groette terug. Dat vond ik zo raar. Ik dacht: wat is er met iedereen hier aan de hand? Mensen zijn hier veel meer in zichzelf gekeerd."

Ook voelde Shirma zich in haar studietijd regelmatig eenzaam. Terwijl haar huisgenoten in het weekend naar hun ouders gingen, bleef de zangeres alleen achter. Hoewel ze heimwee had, dacht Shirma echter niet aan teruggaan naar Sint Eustatius. "Ik miste mijn familie enorm, maar ik had een doel voor ogen. Ik moest en zou mijn studie afmaken."

Alles werd anders toen Shirma Rotterdam ontdekte. Ze werd gevraagd om in een gospelkoor te komen zingen aan het conservatorium aan de Pieter de Hoochweg. De Maasstad veranderde haar leven. "In Rotterdam voelde ik me meteen helemaal thuis. Al die mensen, al die culturen, de schoonheid van deze stad. Ik voel me hier heerlijk." Inmiddels woont Shirma Rouse al jaren in Delfshaven.

In het bijzondere gesprek met presentator Sander de Kramer vertelt Shirma ook eerlijk over haar strijd tegen de kilo's. De Rotterdamse is in vijftien maanden tijd maar liefst zestig kilo afgevallen. "Het is ellende!", lacht ze in het programma. "Ik heb het bereikt met keihard trainen en gezond eten. Waarom ik wilde afvallen? Ik ben nu 40 geworden. Ik heb besloten meer tijd en aandacht aan mezelf te besteden. Na jaren van heel hard werken, is het nu Shirma-tijd. En afvallen hoort daarbij. Als het aan mij ligt, gaat er nog dertig kilo af."

Lopend door 'haar' Delfshaven vertelt Shirma dat het geloof een belangrijke rol speelt in haar leven. Als klein kind ging ze al elke zondag, aan de arm van haar oma, naar de kerk. Daar raakte ze in zwang van gospelmuziek. Van jongs af aan zong ze mee. "Het geloof is alles voor me. Het is het begin en het eind. Ik haal troost uit het geloof, en kracht. Ik vind het een heel fijne gedachte dat ik beschermd wordt. Ik heb ook meerdere wonderen meegemaakt."

Veel bn'ers met Sander in gesprek

In het tv-programma Sanders Gerse Gasten gaat presentator Sander de Kramer met zijn inmiddels befaamde en gepimpte Seat Panda langs bij bekende regiogenoten, om met hen plekken op te zoeken die kenmerkend zijn geweest in hun leven.

De komende tijd nemen nog veel meer bekende personen plaats in Sanders karretje, waaronder John de Wolf, Hugo Borst, Raemon Sluiter, Robin van Persie, Richard Groenendijk, Herman den Blijker en Hugo de Jonge. Eerder was Lingo-presentator Jan Versteegh te zien in het programma.

Sanders Gerse Gasten is elke zaterdag om 17:00 uur te zien zijn op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.