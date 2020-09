Man steekt pakketbezorger op straat in Capelle aan den IJssel

Een pakketbezorger is zaterdag aan het eind van de ochtend in Capelle aan den IJssel aangevallen met een mes. Hij verweerde zich en raakte gewond aan zijn hand.

De bezorger wilde een pakketje afleveren aan de Wingerd in Capelle aan den IJssel. Toen hij uitstapte, kwam er een auto langs met een man en een vrouw erin. De man stapte uit en stak de bezorger.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie is op zoek naar de man en vrouw in de auto.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van het geweld was.