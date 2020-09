Verpleeghuis in Poortugaal sluit deuren voor bezoekers na coronabesmetting

Verpleeghuis Hooge-Werf in Poortugaal - Beeld: Google Street View

Een medewerker van verpleeghuis Hooge-Werf in Poortugaal is positief getest op het coronavirus. Omdat de medewerker nachtdiensten draait en daarom in het hele huis komt, gaan de deuren van heel de Hooge-Werf een paar dagen dicht voor bezoekers.