Feyenoord Onder 18 verliest miniklassieker met ruime cijfers

Aanvoerder Shiloh 't Zand verklaart ruime nederlaag Feyenoord in miniklassieker: 'Ajax zette druk en wij waren niet geconcentreerd en gefocust.'

Feyenoord Onder 18 heeft zaterdag in de miniklassieker met ruime cijfers verloren van Ajax Onder 18 (2-6). Het jeugdteam van de Rotterdammers, geleid door Melvin Boel, werd op Varkenoord met name in de beginfase helemaal weggespeeld door de Amsterdammers.