Terugluisteren: 'Uiteindelijk wil iedereen thuis zijn. Bij zichzelf'

Michiel van der Pols was als stadsmarinier jarenlang een bekend, streng doch rechtvaardig gezicht van Rotterdam. Hij heeft bij het Korps Mariniers geleerd om hard te worden. Zijn maten beschouwde hij als familie. Maar wie was hij nou zélf?

Door de ontmoeting met een 'soulmate' stond plots zijn leven op z'n kop. Voor Michiel was niets meer wat het leek. Over zijn zoektocht naar wie hij nou werkelijk is, heeft hij nu een boek geschreven: 'De Doorbraak'. Waarin hij tot de conclusie komt dat het helemaal niet is om voor je te schamen voor het tonen van je kwetsbaarheid. En hij helpt anderen aan 'de doorbraak'. Over onbegrip bij vrienden, het uitbezemen van je leven dat je tot nu toe kende en de werkelijke waarde der dingen spreekt hij honderduit in de studio van Radio Rijnmond.

'De Verdieping' is terug op Radio Rijnmond en via de podcast. Door de coronacrisis moest presentator Ruud de Boer zijn langere gesprekken met bijzondere regiogenoten staken. Maar we pakken de draad weer op. Voortaan hoor je iedere vrijdag om 18:00 uur De Verdieping: het programma waarin bekende en minder bekende regiogenoten de tijd krijgen om te vertellen over wat hen roert.

