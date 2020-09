Vader van topman Rotterdamse rederij overleden

Grootaandeelhouder Gerard Valkier van de Rotterdamse rederij Anthony Veder is overleden. Dat meldt zijn familie. Gerard Valkier was de vader van Jan Valkier, ceo van Anthony Veder en Havenman van het Jaar 2019.

De bankierszoon Anthony Veder richtte in 1937 onder zijn eigen naam de rederij op. Gerard Valkier was betrokken bij de uitbreiding van het concern. Zijn zoon Jan staat nu aan het roer van het bedrijf en werd in 2019 benoemd tot Havenman van het Jaar. Hij ontving de titel, omdat hij volgens de jury persoonlijk verantwoordelijk was voor de succesvolle inzet van LNG als brandstof voor de scheepvaart.

Gerard Valkier is 92 jaar geworden.