LIVE: Feyenoord gaat door treffer Berghuis met voorsprong rusten in Zwolle

Na maanden zonder competitievoetbal gaan we er deze zaterdag weer aan beginnen. Feyenoord speelt in de eerste speelronde van de eredivisie in en tegen PEC Zwolle. Via Rijnmond mis je uiteraard helemaal niets van dat duel!

Zo is PEC Zwolle-Feyenoord volledig live te volgen via Radio Rijnmond Sport. De uitzending begint om 19.00 uur op 93.40 FM, met presentator Bart Nolles. Sinclair Bischop schuift als analist aan in de studio, verslaggever Dennis van Eersel is in Zwolle voor het live-commentaar. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het MAC³PARK stadion.

Luister hier naar de uitzending:

Naast onze radio-uitzending is PEC Zwolle-Feyenoord ook te volgen via onderstaand liveblog:

PEC Zwolle - Feyenoord (tussenstand: 0-1)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Diemers, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Linssen

Scoreverloop:

5' Steven Berghuis 0-1

