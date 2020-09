Amateurvoetbal: ASWH en Excelsior Maassluis herstellen zich van nederlagen in eerste speelronde

De regioploegen in de hoogste divisies van het amateurvoetbal hebben zaterdag goede zaken gedaan. ASWH en Excelsior Maassluis boekten beiden een overwinning in de tweede divisie en Barendrecht pakte een terecht punt tegen Sparta Nijkerk.

In Hendrik-Ido-Ambacht was ASWH met 3-1 te sterk voor Noordwijk. Een uiterst effectieve thuisploeg kwam in de 39ste minuut op voorsprong, terwijl Noordwijk het betere van het spel had in de eerste helft. Na een goede interceptie van Fabian Korporaal schoot Daniël Wissel de 1-0 binnen vanaf randje zestien.

Snel na rust kwam Noordwijk via een benutte strafschop van Raies Roshanali op gelijke hoogte, maar die gelijke stand was van korte duur. Zeven minuten later nam ASWH weer brutaal de leiding via Joost van Eck. De thuisploeg besliste de wedstrijd uiteindelijk via Clarence Bijl. Hij kopte in de 70ste minuut de 3-1 binnen en bezorgde ASWH hiermee de overwinning.

Excelsior Maassluis neemt punten mee uit Veenendaal

Excelsior Maassluis heeft op haar beurt de uitwedstrijd tegen GVVV met 2-0 gewonnen. De ploeg van trainer Dogan Corneille kwam binnen het kwartier op voorsprong, nadat Marius van Mil een voorzet van Vincent van den Berg goed binnen kopte. Vlak voor rust en net na rust stond Excelsior Maassluis vervolgens met de rug tegen de muur, maar toch kwam er een comfortabele voorsprong. In de 61ste minuut werd een strakke voorzet van Redouan Omar Ouali hoog en hard in het doel geschoten door Jeremy Moreno.

Met nog een kwartier te spelen had Jeremy de Graaf de kans om GVVV terug in de wedstrijd te brengen, maar door toedoen van Sefa Kurt vloog de bal over. Kort hierna konden Omar Ouali en Van Mil de marge voor Excelsior Maassluis nog vergroten, maar het bleef uiteindelijk bij 0-2.

Jong Sparta pakte op Het Kasteel een punt tegen Scheveningen (1-1). Sven Mijnans zette de Rotterdammers in de eerste helft op voorsprong, maar de Hagenezen maakten in de tweede helft nog gelijk. Na twee duels is Jong Sparta tiende met twee punten.

Punt voor Barendrecht

BVV Barendrecht heeft een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Sparta Nijkerk. De bezoekers kwamen op voorsprong via Jesse van Nieuwkerk, na de eerste de beste kans. Gedurende de eerste helft had Sparta Nijkerk ook het betere van het spel.

Na rust kon Barendrecht meer uitrichten, en dat resulteerde in minuut 53 al in de gelijkmaker. Ugur Altintas schoot de bal binnen in de korte hoek. Kort daarna werd een treffer van Peter de Lange afgekeurd en ook een treffer van Sparta Nijkerk werd geannuleerd wegens buitenspel. Een beter Barendrecht rook de overwinning, maar onder meer kansen voor Bakour en Eekman konden de thuisploeg niet meer aan de zege helpen.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse boekte Spijkenisse een grote zege op Rijsoord. Poortugaal won haar eerste wedstrijd in de hoofdklasse van Zwaluwen en SC Feyenoord pakte op de valreep een punt bij Jodan Boys.

DUNO - Achilles Veen 0-1

Smitshoek-ARC 0-3

DHSC-Scherpenzeel 4-2

Jodan Boys - SC Feyenoord 2-2

Poortugaal - Zwaluwen 4-3

Capelle - FC Rijnvogels 2-3

Rijsoord-Spijkenisse 0-6

FC 's Gravenzande - Achilles '29 3-0