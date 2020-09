Feyenoord Onder 21 pakt eerste competitiezege, Vente en Bannis trefzeker

Feyenoord Onder 21 heeft in de tweede competitiewedstrijd gewonnen van FC Twente/Heracles onder 21. In Enschede werd het 1-3. Het jeugdteam van de Rotterdammers kwam in de eerste helft op achterstand, maar wisten door een goede tweede helft toch de drie punten te pakken.

Feyenoord O21 had voor rust op voorsprong kunnen komen, maar een kopbal van Naoufal Bannis raakte de lat. Het doelpunt viel wel aan de andere kant, waardoor de ploeg uit Rotterdam-Zuid met een 1-0 achterstand de rust in ging.

In de tweede helft maakte Bannis gelijk voor Feyenoord O21 en tien minuten voor tijd kwamen de Rotterdammers op voorsprong. Na een fraaie aanval schoot Noah Naujoks raak. De beslissing volgde vier minuten later, via de 1-3 van Dylan Vente. Zo pakte Feyenoord de eerste drie punten van het seizoen, nadat de ploeg van trainer Rini Coolen in de eerste speelronde met 4-2 van NAC O21 verloor.