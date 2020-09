Geen Sinterklaasintocht op Goeree-Overflakkee door corona

De Sinterklaasintocht op Goeree-Overflakkee is afgeblazen. Dit heeft het college van B&W deze week besloten. De drukte bij de intocht zou te risicovol zijn. Het college vreest voor de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de verspreiding van het coronavirus.

“Het was geen makkelijk besluit om de intocht van Sinterklaas niet door te laten gaan. Bij de intocht staan veel kinderen en hun ouders. Dan kan niet iedereen 1,5 meter afstand houden. Daarom is besloten de traditionele intocht niet door te laten gaan", laat Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman in een verklaring weten.

De gemeente gaat samen met de organisatoren kijken op welke manier de intocht toch gevierd kan worden.