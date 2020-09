Feyenoord zet zinnen op Servische verdediger

Feyenoord heeft grote belangstelling in Uros Spajic. De Servische centrale verdediger is actief voor FK Krasnodar uit Rusland en staat hoog op het verlanglijstje van technisch directeur Frank Arnesen.

Spajic 'moet' weg bij Krasnodar, omdat daar vanaf dit seizoen nog maar acht buitenlanders bij de selectie mogen zitten. Feyenoord is niet alleen met Spajic in gesprek. De Rotterdammers hebben hun oog ook laten vallen op Edgar Ié, die vorige seizoen al in de Kuip speelde.



In het verleden voetbalde Spajic al in de Lage Landen. De Serviër stond bij de Belgische club Anderlecht onder contract, waar hij landskampioen werd. Verder speelde Spajic bij Rode Ster Belgrado en de Franse club Toulouse. Ook nam Spajic met Servië deel aan het WK voetbal van 2018 in Rusland.