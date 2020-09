Op afstand in harmonie: orkestleden mogen eindelijk weer samen optreden

Met jeukende muzikale handjes hebben de orkestleden van Sinfonia Rotterdam zeven maanden moeten wachten tot zij weer het podium op mochten. Zaterdag was het zover. Ze hebben voor het eerst weer voor publiek gespeeld. Het was gelijk de opening van het cultureel seizoen en de generale repetitie voor toekomstige concerten.

Het Sinfonia Rotterdam orkest zou 12 maart in De Doelen staan en de sterren van de hemel spelen. Toen kwam de welbekende corona-bulldozer het land door en veegde alle speeldata van de kalender. De violisten, trompettisten, bassisten, cellolisten, alle musici zaten plots thuis op de bank. Weg van hun orkest, geen uitzicht meer op het publiek.

Totdat niemand minder dan de zakelijk leider van het orkest Carola Heeremand het uiteindelijk is gelukt. Zij wist weer een vergunning voor een concert te bemachtigen. "Het was niet eenvoudig om die vergunning voor elkaar te krijgen, en dat is een understatement", vertelt Carola. Ze moesten aan een hele waslijst van maatregelen kunnen voldoen.

Zo moet de anderhalve meter overal gelden, in het publiek, op het podium en alles hieromheen. Ook moesten ze een locatie vinden waar dit mogelijk was. Het publiek mag natuurlijk ook niet schreeuwen en mensen moeten looproutes volgen. Carola heeft vooral sympathie voor het orkest. "Zij hebben het pas echt lastig met de afstand, want die moeten samen spelen."

Concertmeester van Yale

De violisten moeten nu anderhalve meter van elkaar spelen, wat een flinke aanpassing is, want juist zij zitten normaal elleboog tegen elleboog tegen elkaar. Cordelia Paw speelt viool en moet wel eerlijk toegeven dat het wennen is. Het repeteren moest namelijk ook op anderhalve meter afstand. Naast het feit dat Cordelia viool speelt tijdens het concert is de Yale-alumnus ook de concertmeester. Ze vertelt dat haar handen al zeven maanden hebben lopen jeuken van ongeduld en nu mag ze eindelijk voor een publiek mag spelen. De concertmeester kan dan ook niet stoppen met glimlachen in de aanloop naar het concert.

Verdeeld samenzijn

Ook tijdens dit concert is dus alles op de bekende anderhalve meter. Het veld staat vol met witte stoeltjes, allemaal op ruime afstand van elkaar. De paden ertussen zijn zo breed, dat je met anderhalve meter afstand erdoor kan lopen. Zelfs familieleden mogen hun stoeltjes niet naast elkaar schuiven om van het concert te genieten. Een jong meisje schuift toch haar stoeltje naast die van haar moeder. "Ik snap dat het gezelliger is om naast elkaar te zitten, maar we moeten echt allemaal en overal die anderhalve meter afstand behouden’’, waarschuwt de zakelijk leider van Sinfonia Rotterdam met wat tegenzin in haar stem. "Het zijn veel regeltjes, maar het is fenomenaal om hier te staan."