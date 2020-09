Twee treffers Berghuis brengen Feyenoord zakelijke zege in Zwolle

Na een eerste kansje voor oud-Excelsior-spits Mike van Duinen kende Feyenoord in de vijfde minuut van de wedstrijd een ideale start. Aanvoerder Steven Berghuis haalde uit van een meter of 25, en zag zijn schot laag in de rechterhoek belanden: 0-1. Het was niet de voorbode voor een periode van Rotterdams overwicht, want Feyenoord toonde zich slordig en moest wat kansjes weggeven aan de thuisploeg.

Dreiging van PEC Zwolle

Zo was Jesper Drost na twintig minuten spelen al eens dreigend, en kwam spits Reza Ghoochannejhad een paar minuten later een teenlengte tekort om een voorzet van Sai van Wermeskerken binnen te glijden. Ook Thomas Lam kwam in de buurt van een Zwolse treffer, maar zijn schot ging net naast.

Vlak voor rust kreeg Feyenoord nog een behoorlijke mogelijkheid op de tweede treffer na goed werk van basisdebutant Mark Diemers, maar Nicolai Jørgensen vond in Zwolle-doelman Zetterer een sta-in-de-weg.

Het begin van de tweede helft toonde hetzelfde beeld als een groot deel van de eerste. Na een kleine tien minuutjes kreeg PEC de eerste grote mogelijkheid na rust, maar tot opluchting van iedereen bij Feyenoord schoot Drost de bal in het zijnet.

Berghuis doet het nog een keer

Daarna bleven nieuwe mogelijkheden voor de thuisploeg uit. Feyenoord speelde iets zorgvuldiger dan in grote gedeeltes van de eerste helft, en dat resulteerde ruim twintig minuten voor tijd in een grote kans voor Orkun Kökcü, die naar de grond werd getrokken. Berghuis benutte de daaropvolgende strafschop feilloos en schoot Feyenoord naar een comfortabele marge: 0-2.

PEC ging daarna nog op jacht naar de aansluitingstreffer, maar kwam niet meer tot grote kansen. Berghuis kreeg nog een enorme mogelijkheid op zijn derde treffer, maar het bleef uiteindelijk bij 0-2. Daarmee kan Feyenoord zondag achterover leunend kijken naar de concurrentie, in de eerste speelronde van de eredivisie.

PEC Zwolle - Feyenoord (0-2)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop (81' Johnston), Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Diemers, Kökcü (85' Toornstra); Berghuis, Jørgensen (81' Bozeník), Linssen

Scoreverloop:

5' Steven Berghuis 0-1

68' Steven Berghuis 0-2