Advocaat tevreden met resultaat tegen 'vervelende tegenstander'

"Als je dan 2-0 kan winnen bij een vervelende tegenstander die een uitstekende voorbereiding heeft gehad...", vervolgt Advocaat, die zijn ploeg wel fases slordig voor de dag zag komen. "Het eerste kwartier dicteren wij het spel en komen we op voorsprong, daarna laten we ons veel te ver terugzakken en spelen we veel te open."

"Aan de bal zaten te veel spelers niet in de wedstrijd. Dat moet beter, maar dan is het resultaat wel heel bepalend geweest. De tweede helft vond ik vrij overtuigend."

Diemers

Advocaat koos in Zwolle voor Mark Diemers in de basis, ten koste van Jens Toornstra. "Ik heb het proberen uit te leggen aan Jens, het is natuurlijk moeilijk en meer een gevoelskwestie. Na wat ik op de trainingen en wedstrijden gezien heb dacht ik dat Diemers op dit moment iets verder is."

"Als ik dan eenmaal dat gevoel heb moet ik dat ook doen. Of het de komende weken zo blijft? Je moet als trainer nooit te ver vooruit kijken. Maar ik vond Diemers sterk spelen."

Spajic

Voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle werd bekend dat Feyenoord in gesprek is met de Servische verdediger Uros Spajic. "Hij werd bij eens aangeboden", vertelt Advocaat daarover. "Hij heeft bij goede ploegen gespeeld, maar je moet alsnog afwachten wat hij brengt. Wij denken dat hij een goede speler is voor ons. Of we daarna klaar zijn op de transfermarkt? We hebben niks meer, dus daar hoeven we niet moeilijk over te doen", besluit Advocaat.

