Diemers over officiële basisdebuut: 'Zag het aan begin van de week wel aankomen'

Mark Diemers maakte zaterdag zijn officiële debuut in de basis van Feyenoord, in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. "Allereerst is het lekker als je wint, maar ik denk dat ik zelf ook redelijk heb gespeeld, dus daar ben ik blij mee."

De basisplek voor Diemers ging ten koste van Jens Toornstra, die in Zwolle genoegen moest nemen met een korte invalbeurt. "Aan het begin van de week zag ik het wel aankomen, ook in de tactische trainingen", vertelt Diemers over de keuze van Advocaat voor hem.

"Jens is natuurlijk een hele goede speler, net als Teixeira die er nu bij is gekomen. Ik weet niet of deze basisplek mij verbaast, ik heb natuurlijk een goede voorbereiding gedraaid. Het is nu aan mij om dit vast te houden en wekelijks te gaan spelen."

'Met het niveau mee'

Diemers blikt in gesprek met verslaggever Dennis van Eersel ook terug op zijn eerste maanden in Rotterdam-Zuid. "De eerste weken was het mijn doel om zo snel mogelijk het niveau aan te kunnen. Dat ging eigenlijk vrij snel, met daarna een paar goede wedstrijden in de voorbereiding. Als je met betere spelers om je heen speelt is het natuurlijk ook makkelijker voor jezelf, je gaat met het niveau mee."

