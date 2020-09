In Hoek van Holland is zondagmorgen de Giro di Muscoli van start gegaan. Met de fietstocht haalt een groep vrienden geld op voor de spierziekte ALS, waardoor hun vriend Gerben (55) getroffen is. De teller staat nu al op ruim 80 duizend euro.

De tocht gaat vanuit Hoek van Holland naar Arnhem, de woonplaats van Gerben Gravendeel. Te verschalken kilometers: 160. Voor Rotterdammer Philip van Coevorden een pittige onderneming. De beginnend coureur, die voor het goede doel een fonkelende Orbea aanschafte, fietste tot nu toe maximaal tachtig kilometer per dag. "Dit het dubbele", zegt hij, "Maar: wat is een dagje afzien in vergelijking met wat Gerben meemaakt?"

Van Coevorden leerde zijn vriend kennen in Italië, waar beiden een tweede huis hebben. "Gerben en zijn vrouw Jeanne zitten op de ene heuvel, wij op de andere. Op een keer kwamen ze bij ons eten. Gerben liep met een kruk. Hij strompelde. Ik vroeg: heb je je voet bezeerd? 'Ik weet niet wat er is', zei hij. 'Maar het zal niks ernstigs zijn.' Korte tijd later kreeg hij de aanzegging ALS. Nou, dan weet je dat je vonnis getekend is. We zijn nu een paar jaar verder en Gerben kan niet meer praten. Mailtjes schrijft hij met zijn ogen."

Plan bijgesteld

Met een kwinkslag naar de befaamde Giro d'Italia heeft de fietstocht voor Gerben de naam Giro di Muscoli (Ronde van de Spieren) gekregen. Het is een idee van de Brit Colin Fisher, ook eigenaar van een tweede huis in Italië. Fisher, een fanatiek sporter, brak in 2014 zijn rug tijdens het skiën. Om weer op de krul te komen, begon hij een jaar later met wielrennen.

Zijn zestigste verjaardag wilde Fisher dit jaar vieren met een lange fietstocht van zijn woonplaats Londen naar zijn tweede huis in het Italiaanse Fano. Afstand: 2300 kilometer. De Brit zou het niet alleen doen, maar met een peloton vrienden en bekenden van Gerben. Doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar ALS.

Van dat plan is vanwege de coronacrisis weinig meer over. "Iemand die uit Engeland komt, moet nu tien dagen in quarantaine", legt Van Coevorden uit. "Dus is het oorspronkelijke idee helemaal bijgesteld. Colin gaat nu 2300 kilometer in Engeland fietsen. De broer van Gerben, Ron, doet hetzelfde in Nederland. En wij fietsen delen van de route met Ron mee."

Het was de bedoeling dat Gerben de fietstocht zou volgen. Vanuit zijn rolstoel, in een aangepaste camper. "Helaas", zegt Van Coevorden, "is hij daartoe fysiek niet meer in staat. Maar hij zal wel bij de finish in Arnhem staan."

"Gerben was altijd een positieve vent, die geen blad voor de mond nam. Toen hij ziek werd, spande hij zich in patiëntenfora ook nog lange tijd in om de zwakke plekken in het zorgsysteem bloot te leggen. Hij was analystisch heel sterk. En altijd te herkennen aan zijn fonkelende ogen. Die heeft hij, ondanks alles, trouwens nog steeds..."