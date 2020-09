Einde Goereese torenkoek? Bakker stopt na 33 jaar

Wie binnenstapt in het winkeltje aan de Pieterstraat gaat even terug in de tijd. Aan alles is te zien dat het een antieke bakkerswinkel is, die stamt uit 1852. Leon en zijn vrouw Aafke zorgden voor de nodige modernisering, maar lieten de oude sfeer van de winkel zo veel mogelijk in tact.

"We zitten in de mooiste straat van het eiland", zegt de bakker trots. Hij laat zien dat er nog een bedstede in het zaakje zit en vertelt over toeristen die hij jaarlijks terugziet voor zijn befaamde Goereese Torenkoek of de Goereese Krakelingen.

Meer vrijheid

Toch is Pieterse blij als het er straks opzit. "Ik heb hier met veel passie en liefde gewerkt, maar het is mooi geweest. Ik ben nu 55 jaar en wil niet meer zulke lange werkdagen maken."

Hij blijft wel bakken, maar dan voor een baas.

"Dat geeft toch veel meer vrijheid. Ik ben bijvoorbeeld in al die jaren nog nooit langer dan een week op vakantie geweest. En in 33 jaar ben ik één dag ziek thuisgebleven, het kon niet anders."

Geen opvolger

Zijn eigen zoon heeft geen interesse in het bakkersvak en ging de bouw in. Pieterse had zijn winkel graag aan een collega-bakker verkocht. Hij probeerde het via een bakkerij-makelaar, maar kwam niet verder. Een gewone makelaar had het pand vervolgens zo verkocht.

Wat de koper met de winkel van plan is weet Pieterse niet. "Ik hoop natuurlijk dat het een bakkerij blijft. Anders gaat er een stukje cultuur en historie verloren. Maar voor ons houdt het hier op."

Veel vaste klanten komen nog even gedag zeggen. En uiteraard nog wat torenkoeken inslaan. "Ik ga ze gewoon in de vriezer gooien, dan kan ik er nog een tijdje van genieten", vertelt een mevrouw die jaarlijks op vakantie naar Ouddorp gaat. "Maar ik ga de winkel zeker missen."

Komende zaterdag is de bakkerswinkel voor het laatst geopend.