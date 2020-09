LIVE: Sparta met man meer tegen Ajax, maar wel op achterstand (0-1)

Lennart Thy in duel met Ryan Gravenberch. Abdou Harroui en de inmiddels weggestuurde Nicolás Tagliafico kijken toe. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Na de overwinning van Feyenoord op PEC Zwolle, hoopt ook Sparta de eredivisie zondag te beginnen met drie punten. Dat zal nog niet meevallen, want Ajax komt naar Het Kasteel. Via Rijnmond hoef je in ieder geval niets te missen van Sparta-Ajax.