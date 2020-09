Sparta kan numeriek overtal niet uitbuiten en gaat nipt onderuit tegen Ajax

Lennart Thy in duel met Ryan Gravenberch. Abdou Harroui en de inmiddels weggestuurde Nicolás Tagliafico kijken toe. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

De winnende treffer van Antony verdwijnt achter Van Leer in het doel. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Nadat de Sparta Marsch had geklonken, begon de wedstrijd met een paar kleine kansjes voor de Amsterdammers, maar spectaculair waren de eerste twintig minuten niet. De wedstrijd brandde na een klein halfuur los, omdat Nicolás Tagliafico met ongeoorloofd kunst- en vliegwerk Mohamed Rayhi van een vrije doortocht naar het doel afhield. De linksback van Ajax kon vertrekken met rood.

Toch een Amsterdamse treffer

Ondanks het numerieke overtal kwam Sparta ongeveer tien minuten later op achterstand. Een poging van afstand van Ajax-nieuweling Antony werd volledig verkeerd ingeschat door Sparta-doelman Van Leer. De bal stuiterde uiteindelijk over hem heen: 0-1. Dat was ook meteen de ruststand.

De tweede helft, die begon met invallers Emanuel Emegha en Danzell Gravenberch, leverde meteen een kans op voor Abdou Harroui, maar hij zag zijn inzet gepakt worden door Ajax-doelman André Onana. Het was geen startschot voor een Spartaanse kansenregen, want Ajax bleef lang met gemak overeind op Het Kasteel. Alleen Bart Vriends kreeg ruim twintig minuten voor het einde een mogelijkheid, maar zijn inzet verdween over het Amsterdamse doel.

Daarmee tekende het inmiddels bekende probleem met het maken van doelpunten zich weer af bij Sparta. Ook in de slotfase lukte het de ploeg van Henk Fraser niet meer om grote kansen te creëren, ondanks het inbrengen van Tom Beugelsdijk als stormram. Ajax hield de nipte voorsprong redelijk eenvoudig vast en gaat met drie punten terug naar Amsterdam.

Sparta-Ajax 0-1 (0-1)

Opstelling Sparta: Van Leer; Pinto (83' Beugelsdijk), Heylen, Vriends, Fortes; D. Duarte (46' Emegha), Smeets (66' L. Duarte), Auassar, Harroui (78' Abels); Rayhi, Thy (46' Danzell Gravenberch)

Scoreverloop:

38' Antony 0-1

