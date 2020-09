GGD: 'Bron- en contactonderzoek 't Waaltje verloopt moeizaam'

"Het gaat niet per se om bezoekers van het restaurant, maar ook om medewerkers", laat een woordvoerder van de GGD weten. "Daardoor wordt het lastig om duiding over de coronabesmettingen te geven, want de bron is onbekend."

Na de uitbraak van zestien coronabesmettingen in het restaurant, moest 't Waaltje op last van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid twee weken dicht. De kans bestaat dat het aantal van zestien besmetten nog zal oplopen, zegt de GGD.



Het restaurant 't Waaltje was niet bereikbaar voor commentaar.