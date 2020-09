Fraser: 'Denk dat het voor ons nadelig was dat Ajax met tien man kwam te staan'

"Ik denk dat het voor ons nadelig was dat Ajax met tien man kwam te staan", vertelt Sparta-trainer Henk Fraser over de nipte nederlaag van zijn ploeg zondagmiddag. Sparta ging op Het Kasteel met 0-1 onderuit tegen de Amsterdammers.

En dat terwijl Ajax na een klein halfuur al met tien man kwam te staan, na een rode kaart voor linksback Nicolás Tagliafico.

"Dan weet je dat jij het spel moet maken", vervolgt Fraser. "Ik denk dat we het spel in die fase kort na de rode kaart wel naar ons toe trokken. Werden we echt gevaarlijk? Nee, maar dat moet je ook opbouwen. En dan komt er zo'n moment van een tegengoal, dat is vervelend."

Bij die goal zag Sparta-doelman Benjamin van Leer er niet goed uit. Een schot van Ajax-aanvaller Antony stuiterde over hem heen. "Wij weten de kwaliteiten van onze keeper, en hij weet van zichzelf dat hij wat beters met die bal moet doen", vertelt Fraser daarover. "Daar heeft hij mij niet voor nodig, ik ben ook niet van het verwijten richting spelers."

Gebrek aan doelpunten

Tegen Ajax wist Sparta dus wederom niet te scoren, een inmiddels ook bij Fraser bekend probleem. "Vlak voor de rust probeer je vanaf de zijkant al aan te geven wat je vanaf de B-tjes al weet: balcirculatie, met een bepaald tempo en loopacties. Dat hebben we te weinig gedaan. Ook na rust hadden we daar moeite mee. Heel veel ploegen zullen daar elf tegen tien problemen mee hebben."

"Na rust waren we niet in staat Ajax kapot te spelen, plan B en C met Laros Duarte en Tom Beugelsdijk lukten ook niet. Dan heb je ze al met al niet echt pijn kunnen doen. Maar je speelt nog steeds tegen Ajax, ook al staan ze met tien man... Zo makkelijk is het niet om het dan uit te spelen."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Sparta-trainer Henk Fraser.