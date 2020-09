Van Leer zelfbewust na fout tegen Ajax: 'Dat is het lot van keepen, één moment is fataal'

Sparta-doelman Benjamin van Leer ging in de fout, bij de enige maar uiteindelijk cruciale tegentreffer die Sparta zondag moest incasseren tegen Ajax. "Dat is het lot van het keepen, één moment is fataal", vertelt hij na afloop.