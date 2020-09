Eetcafé neemt verantwoordelijkheid en gaat na coronabesmetting zelf dicht

Een medewerker van De Platte Reedijk in Heinenoord is besmet geraakt met het coronavirus. Daarom heeft eigenaar Richard Wagner zelf besloten om het eetcafé tot en met 24 september te sluiten. "Ik wil niet op mijn geweten hebben dat een gast aan het coronavirus overlijdt", zegt hij.

Tijdens de coronacrisis zijn er vaker restaurants en horecagelegenheden door Veiligheidsregio's gesloten na een corona-uitbraak onder gasten of personeel. Nu heeft Wagner zijn verantwoordelijkheid genomen door De Platte Reedijk tien dagen te sluiten. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waar Heinenoord onder valt, bevestigt dit verhaal.

'Het zal je maar gebeuren'

Een familielid van Wagner, dat ook in De Platte Reedijk werkt, had keelpijn gekregen en liet zich vervolgens testen. Daar kwam een positieve coronatest uit. "We zijn daarom zelf ook maar in quarantaine gegaan", legt Wagner uit. Zelf is hij nog niet getest en heeft Wagner geen symptomen van het coronavirus.

Er zijn geen gasten besmet, meldt Wagner. De gasten in het eetcafé zijn vooral oudere mensen. Wagner moet er niet aan denken dat een gast het coronavirus in zijn zaak oploopt. "Het zal je maar gebeuren", zucht Wagner. "We willen daarom geen enkel risico nemen."

2,5 meter

De Platte Reedijk heeft het nog steeds zwaar door het coronavirus, maar Wagner heeft niet getwijfeld om zijn tent open te houden. "De gezondheid gaat voor, ook al zou dat voor mij meer geld kosten."

In zijn zaak heeft Wagner daarom de gasten veel ruimte gegeven. Meer dan de anderhalve meter die wordt geadviseerd. De tafels in De Platte Reedijk staan volgens Wagner zelfs 2,5 meter uit elkaar. Ook staan meerdere desinfectiepotjes, gels, zeepjes om handen te wassen. "We zijn hier heel streng in."

Wagner kan dus voorlopig zijn gasten geen gerechten en drankjes voorschotelen. In plaats daarvan blijft hij de komende tien dagen thuis. "Ik luister naar de mensen die hiervoor geleerd hebben", besluit de eigenaar van De Platte Reedijk.