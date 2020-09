Open Monumentendag: een bijzonder kijkje achter de schermen bij Stedelijk Museum Schiedam

"Het is een classicistisch gebouw. Alles zit eraan wat daar bij hoort: zuilen, timpaan, trappen, binnen ook pilaren", legt Nicole Theeuwes van het Stedelijk Museum Schiedam uit. Ze vervolgt: "Op deze plek heeft sinds de 12e eeuw altijd een gasthuis gestaan. Het gebouw zoals het er nu staat, is neergezet in 1787. Het is van de architect Giudici, die ook de Korenbeurs hier in Schiedam heeft getekend. Sinds 1940 huist het Stedelijk Museum hier."

Verhalen

Bij een oud gebouw horen natuurlijk verhalen. "We weten dat er een mannenvleugel was en een vrouwenvleugel. En dat ze samen gingen bidden in de kapel op zondag. Zelfs mensen die hun hele leven samen hadden gewoond, werden van elkaar gescheiden. In de kelder was een keuken en waren ook een soort isoleercellen waar bejaarden die zich niet goed gedroegen konden afkoelen."

De aanwezigen zijn vol verbazing. "Ik wist dat het een gasthuis was, maar niet hoe het verder in elkaar stak. Dat mannen en vrouwen werden gescheiden en dat soort dingen. Dat weet je gewoon niet en dat is ook heel raar."

Renovatie

Een belangrijk onderdeel van de Open Monumentendag is dat de geschiedenis van een gebouw wordt getoond, zodat mensen hiermee verbonden kunnen worden. Ook moet er meer draagvlak komen voor monumentenzorg. Tijdens de tour laat Theeuwes zien hoe hard dit pand toe is aan renovatie. Ze vertelt dat dit over een week of drie van start gaat en duurt tot eind 2021.

"Het gebouw wordt gerenoveerd door de Gemeente Schiedam. Het is ook van de gemeente. Het monument is eraan toe opgeknapt te worden. Er is achterstallig onderhoud. Binnen moeten een aantal dingen worden aangepakt. Het is einde levensduur voor de klimaatinstallatie en ook wordt de toegankelijkheid voor mindervaliden verbeterd."