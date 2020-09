Rotterdam zet warmtecamera en 'slimme' vallen in tegen rattenoverlast

De gemeente Rotterdam gaat warmtecamera's inzetten om een beter beeld te krijgen van de rattenoverlast in de stad. Afgelopen jaar is het aantal meldingen van overlast met tien procent toegenomen. De gemeente wil de overlast nu gerichter gaan aanpakken.

Maandagmorgen wordt voor het eerst een warmtecamera ingezet in de Afrikaanderwijk, waar de buurt al tijden klaagt over ratten. Tijdens de schemering -wanneer knaagdieren het meest actief zijn- gaan medewerkers van de afdeling Plaagdierenbestrijding op pad met een warmtecamera om ratten te spotten.





Lichaamstemperatuur

De infraroodstraling in de camera reageert op de lichaamstemperatuur van de rat. Zo krijgen de medewerkers een beter beeld van locaties waar veel ratten zitten,en kunnen ze deze gericht bestrijden met vallen.

Sinds begin 2020 test de gemeente ook met vallen die voorzien zijn van een sensor. Deze sensor meet de activiteit in de vallen en geeft via een speciale app een seintje als de rat in de val is gelopen. "Daardoor wordt het werk van de Plaagdierenbestrijding veel efficiënter, doordat medewerkers niet meer onnodig vallen hoeven te controleren," zegt de gemeente. Ook worden vallen opnieuw over de stad verspreid en weggehaald op plekken waar nooit of zelden ratten worden gevangen.

Eendjes voeren

En de gemeente doet meer. Er wordt ook per locatie gekeken of meer voorlichting nodig is richting bewoners. Rattenoverlast hangt vaak samen met het achterlaten van etensresten en huisvuil. "Ook al is het goed bedoeld, voer geen oud brood aan de eendjes of andere stadsdieren en gooi afval in de afvalbak," besluit de gemeente.