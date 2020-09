'Houden van Trump': Rotterdamse roman over de positieve kanten van een 'clown'

Het moet kinderlijk eenvoudig zijn om een boek te schrijven over alle bizarre uitspraken en leugens van Donald Trump. Maar een heldenverhaal over de Amerikaanse president? De Rotterdamse auteur en uitgever Hans van Willigenburg (56) zette die moedige stap: Houden van Trump is zijn debuutroman.

Hoofdpersoon in het boek is een succesvolle komiek. Moeiteloos vult hij de zalen, maar hij is levensmoe. Zijn huis is afbetaald, ’s avonds eet hij diepvriesmaaltijden, uit verveling bestelt hij escortmeisjes. En dan is daar Trump. Van Willigenburg: ”De komiek wordt fan van iemand uit zijn eigen branche. Die ook met entertainment bezig is. De man is een magneet.”

De aantrekkingskracht van The Donald zou volgens commentatoren schuilen in de hoop die hij het gewone volk geeft, tegenover de politieke elite. Banen, een stem. Van Willigenburg komt met zijn roman tot een andere conclusie, die misschien wel cynisch is: een wereld vol ‘saaineuzen’ had behoefte aan een ‘clown’. In Houden van Trump schrijft hij: “Alles rondom hem beweegt continu, is onzeker. Als hij binnenkomt, stijgt het energieniveau meteen een paar levels.”

Schaken

Hans van Willigenburg: ”Mensen die gewend zijn te schaken, zitten ineens tegenover een man die de stukken omver gooit.” Het hoofdpersonage in de roman leeft er van op. Hoe harder de media tegen Trump ingaan, des te vrolijker hij wordt. Zit hij op de bank te gapen? Een persconferentie met de Amerikaanse president doet wonderen.

Maar al die onzin dan? Namen van landen verwisselen? Meer dan twintig leugens per dag? Bleekmiddel injecteren tegen corona? “Gek genoeg maakt dat zijn populariteit groter. Mensen kunnen zich identificeren met iemand die zich vergist.”

Houden van Trump werd zondag gepresenteerd in Café Rotterdam voor een select gezelschap, waarvan de meesten als beliebers kunnen worden gezien. Zoals columniste Ebru Umar. “Ik houd heel veel van Trump. Er zit geen filter op die man. Dat je onverbloemd zegt wat je denkt, dat is soms bot, maar het is een taal die iedereen verstaat. Net als bijvoorbeeld Pim Fortuyn deed.”

Oud-raadslid Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam denkt dat hij wel op Donald Trump zou stemmen, als dat kon. “Ook al heb ik wel een hoop op hem aan te merken. Maar hij heeft gedaan wat hij voor de verkiezingen heeft beloofd. Dat is voor een politicus uitzonderlijk.”

Succesvol

Amerikadeskundige Victor Vlam schreef Denken als Donald Trump en Donald Trump is niet gek. Een louter positief boek, kan dat ook? “Ik heb er wel eens aan gedacht, voor de gein. Hij is onmiskenbaar succesvol. Zijn kiezers zijn tevreden over hem. Meer dan de kiezers van Obama acht jaar geleden.”

Elske Doets is zakenvrouw van het jaar 2017 en directeur van een reisorganisatie gespecialiseerd in Amerika. “Ik ben niet zozeer een fan van Trump, maar vind hem wel fascinerend. Ik kom natuurlijk veel in de VS en mijn intuïtie zei al dat hij kon winnen. De aandacht voor zijn negatieve kanten is te groot. Je moet ook kijken wat hij heeft bereikt. Bijvoorbeeld voor de boeren, met zijn handelsoorlog met China.”

Ja, de Grote Lelijke Zakenman, zoals hij in Houden van Trump wordt genoemd, is een oppernarcist, erkennen alle sprekers zondag. Hij zou gnuivend van trots naar het gezelschap in Café Rotterdam hebben gekeken. “Beste groep mensen ooit. Fantastic.” Of zoiets.

En in een tweet de volgende regel uit de roman citeren: ”Elke keer als hij de show steelt met een krankzinnig plan of bizarre maatregel maakt je hart een sprongetje. Denk je niet: wat een clown. Maar: hoera, een clown!”