Repair Café laat gereedschap in Schiedam voorlopig liggen

De anderhalve meter kan namelijk niet worden gewaarborgd, meent Bostelaar. "Mensen komen hun spullen brengen en bespreken dan met de vrijwilliger van het Repair Café wat er moet gebeuren, maar dan staan zij al dicht op elkaar." Er zijn in Schiedam zo'n twintig vrijwilligers actief. "Daar zitten ook ouderen bij. We willen niet het risico lopen. Ook komen veel mensen op onze activiteiten af", zegt Bostelaar.

"We zitten in een seniorenwelzijnscomplex", legt Bostelaar uit. Er zijn bij het Repair Café geen coronabesmettingen. "We zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in maart al dicht."

Op 19 september, de derde zaterdag van september, wilde het Repair Café weer open gaan. Daar gaat dus een streep door.

Het Repair Café heeft meerdere locaties in de regio. Ook de vestiging in Vlaardingen is voorlopig gesloten.