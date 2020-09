Club BLU mag weer open

"Ik ben blij dat de gemeente heeft besloten dat we weer open mogen", zegt eigenaar Ibrahim Yüce. "We gaan eerst overleggen met de gemeente en de politie. Als iedereen er van overtuigd is dat we de zaak onder controle hebben, kunnen we vrijdag of zaterdag weer mensen toelaten. Rust en veiligheid is belangrijk."

De eigenaar loofde 35 duizend euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de schutter. Volgens Yüce is de dader nog niet in beeld.