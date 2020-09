Seksuele voorlichting in een speciaal trouwboekje

Femmes for Freedom brengt 'Het Trouwboekje' uit. Een speciale editie met seksuele voorlichting en uitleg over het religieuze huwelijk. "We hebben expres gekozen voor de titel trouwboekje, in plaats van seksboekje", zegt Shirin Musa. Ze is de oprichter van Femmes for Freedom en zet zich in voor de emancipatie van meisjes en vrouwen met een bi-culturele achtergrond.

Om die emancipatie te bevorderen komt de organisatie met het Trouwboekje. Vol met antwoorden op hulpvragen van vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond. Volgens Shirin nemen jonge vrouwen zo'n boek een stuk sneller mee als het gaat over trouwen. "In 2021 is de norm nog steeds dat je seks binnen het huwelijk hebt, wanneer je een migratie achtergrond hebt of uit een niet-westerse cultuur komt."

Toch is het boekwerk niet te vergelijken andere boeken over seksuele voorlichting: "Het is uitgebreider dan de gewone seksuele voorlichting. Die gaat over het voorkomen van zwangerschappen en soa's." In het Trouwboekje lees je bijvoorbeeld informatie over het maagdenvlies, seksueel plezier, vaginisme en diverse huwelijksvormen.

Shirin benadrukt dat het boek, juist nu, hard nodig is. "Het is bekend geworden dat duizenden jonge meisjes en vrouwen maagdenvlies-hersteloperaties ondergaan. Dat laat zien dat de seksuele voorlichting voor meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond niet voldoet en dat je meer informatie nodig hebt om je seksuele leven vorm te geven."