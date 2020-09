Ooggetuige over gestremde Erasmusbrug: 'Zag er best ernstig uit'

"Ik hoorde eerst een knal, dat was voor mij de reden om naar buiten te kijken. De bovenleiding van de tram zag ik heen en weer gaan waarbij ik dacht: dat is niet normaal", vertelt ooggetuige Danny de Vries, die zag hoe het maandagochtend mis ging op de trambaan van de Erasmusbrug.

"Nadat de bovenleiding heen en weer ging, werd het even stil. Een paar seconden later viel de constructie zo naar beneden", vervolgt De Vries. "Dat zag er best ernstig uit."

De brug was vlak voor het incident nog open. "Bij het sluiten is er blijkbaar iets misgegaan. Ik hoorde van buurtbewoners dat er al langer problemen zijn met het sluiten van de brug. Maar dat is speculeren."

"Je schrikt behoorlijk, het is best wel een grote constructie", vertelt De Vries. "Gelukkig viel het deel niet op verkeer of voetgangers. Maar je gaat toch bij jezelf denken: wat nou als het op een moment gebeurt dat er een tram onderdoor rijdt? Of wat als ie op de autobaan terecht was gekomen? Gelukkig is dat niet gebeurd."

'Maak een constructie'

De Vries woont nu vier jaar op de Wilhelminapier en heeft vaker problemen gezien bij de Erasmusbrug. "Al vier of vijf keer. Als je nu helemaal vooraan staat, kan je geen kant meer op. Dat kost uren voor mensen die helemaal vooraan staan. Maak daar dan een constructie, dat je in geval van nood snel van de brug af kan."

Ook glazenwasser Gerard Wigmans schrok maandagochtend van de vallende bovenleiding op de Erasmusbrug. "Je zag de vonken wegspringen", vertelt hij in de video hieronder.