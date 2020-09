Bijzondere expositie over legendarische discotheek BlueTiek-In geopend

Foto: DIG IT UP

In de jaren '80 was het dé discotheek: BlueTiek-In in Rotterdam. Hoewel de uitgaansgelegenheid meer dan dertig jaar geleden de deuren sloot, denken heel wat regiogenoten nog steeds terug aan de tijd dat ze hier hun benen onder het lijf vandaan dansten.

Toch is er online heel weinig over de club terug te vinden. Erfgoedlab DIG IT UP vindt dat zonde en daarom zijn zij zondag gestart met een bijzondere expositie (online en offline), waar foto's van huisfotograaf John Mocnik en kleding en materiaal over DJ Peter Slaghuis te zien zijn.

"DIG IT UP heeft een achterban waar ze vragen aan stellen. En daar kwam uit dat er vrijwel geen info te vinden is over BlueTiek-In. Je zou toch een Wikipediapagina verwachten ofzo. Nou dat is er dus niet en daar komt de urgentie vandaan", legt projectleider Okkie Vijfvinkel uit. "Het is ook Rotterdamse bescheidenheid dat er zo weinig aandacht aan gegeven is door de jaren heen."

Legendevorming

Hij vervolgt: "De BlueTiek-In is eigenlijk een legende. Begonnen met een kledingwinkel met moderne kleding voor jongeren. Dit was een succes. Dat is uitgegroeid tot vijf winkels. Bij de zesde winkel dachten ze: we moeten wat anders. Mode, jongeren... goh, we openen een discotheek." En zo geschiedde. "De gemeente Rotterdam was zo blij dat ze een A-locatie kregen. Dat is wel legendevorming."

De impact die de discotheek heeft gehad op de stad en op het leven van veel Rotterdammers is volgens Vijfvinkel groot. "Het was een omslagpunt voor de Rotterdamse uitgaansscene. Zo'n grote disco bestond hier niet. Er pasten wel 1500 mensen in. Op een avond, met doorloop, waren er op vrijdag wel 3000-4000 mensen binnen. Een hele generatie Rotterdammers en 'omstrekers' zijn hier binnen geweest."

Louis van Waversveld heeft in de BlueTiek-In gewerkt als DJ en lichtjockey. Tijdens de opening van de expositie draait hij de lekkerste houseplaten uit die tijd. "Het was gewoon een fantastische tijd", vertelt hij. "Op de zaterdagavond stonden de rijen tot echt helemaal de Lijnbaan op. Het zat gewoon vol."

Vooruitstrevend

Dat er nog altijd over de plek wordt gesproken snapt Waversveld wel. "De muziek was vooruitstrevend. Paul Elstak is zijn carrière daar gestart. Peter Slaghuis heeft hier ook gedraaid. Hij is niet meer onder ons. Maar hij had een hele prominente DJ geworden als hij niet overleden was. De muziek en de sfeer, de BlueTiek-In was haar tijd ver vooruit. Heel modern. Er hing een laserinstallatie. Het was dé uitgaansgelegenheid in Zuid-Holland. Amsterdam had de Escape en dan hield het wel op in Nederland."

Vijfvinkel vult aan: "Het was een combinatie van de mode en het aanbod. Ze hadden concerten. Op een gegeven moment haalden ze samen met Ferry Maat van de TROS iedere donderdagavond Amerikaanse acts. Zondagavond waren er thema-avonden met verkleedpartijen. De hiphop, de electric boogie kwam in, en dat scratchen. Dat was allemaal nieuw. We praten over '84 - '85. Ze hebben dat allemaal een platform gegeven."

David Bowie

Mensen zijn opgeroepen om hun verhalen uit die tijd met Vijfvinkel te delen. Hier is flink op gereageerd. "De website wordt continu aangevuld met deze verhalen. "Wat heel imposant is, is een verhaal van iemand die fan was van popmuziek. Zij was naar het concert geweest van David Bowie in de Kuip. In de avond ging ze naar de BlueTiek-In en op een gegeven moment moest zij haar tafeltje afstaan, want Bowie kwam eventjes langs."

Schietpartij

Voor de toenmalige eigenaar Dick Beekman van de discotheek is het niet makkelijk om aan deze tijd terug te denken. "Het heeft voor hem een emotionele laag. Hij heeft samen met zijn levenspartner Herman Bikker dit imperium gebouwd. Ze hebben een schietpartij meegemaakt in '86 waarbij twee mensen zijn overleden, waarvan één werknemer. Eén iemand raakte zwaargewond. Dat laat sporen na."

In 1989 hebben ze alles verkocht en zijn ze uit Nederland vertrokken. "Herman is ziek geworden en overleden. Dick heeft twee jaar geleden aangegeven dat hij hier eigenlijk niet aan herinnerd wil worden. Het heeft voor hem een negatieve lading. Hij is gaan nadenken en vrij snel kon ik hem naar zijn verhaal vragen. En vanaf dit moment is hij hier anders mee omgegaan. Hij is hier drie keer binnen geweest."

Vijfvinkel is heel tevreden met de expositie. "Ik ben echt trots. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om mijn steentje bij te dragen. Het is teamwork."

