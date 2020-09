Erasmusbrug blijft nog hele dag dicht door kapotte constructie

De Erasmusbrug in Rotterdam blijft in elk geval maandag de hele dag gesloten voor het weg-, tram- en scheepvaartverkeer. Ook dinsdag kan het verkeer nog last houden van de problemen met de brug.

De gemeente Rotterdam, de RET en het Havenbedrijf Rotterdam zijn met elkaar in nauw overleg over de gevolgen van de storing. Ook wordt nog onderzocht wat maandagmorgen precies is gebeurd en wat de oorzaak is van de kapotte constructie van de bovenleiding van de tram.

"We weten nog niet precies wat er aan de hand is. Daarom zijn we in overleg met alle partijen om te kijken wat het juiste plan van aanpak is", zegt een woordvoerder van de gemeente rond 12.30 uur.

De brugklep ging even later wel volledig naar beneden. Er zat nog een kabel tussen het beweegbare deel en de brug. "Nu pas kunnen de technici ook daadwerkelijk bekijken wat er aan de hand is", aldus de woordvoerder.

Door de storing aan de brug moet het hogere scheepvaartverkeer omvaren, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Het is op de wegen bij de brug en op de omleidingsroutes rond 12.45 uur niet uitzonderlijk druk. De RET monitort de situatie op de D- en E-lijn van de metro.