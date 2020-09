Erasmusbrug blijft nog tot dinsdagmiddag dicht door kapotte constructie

De gemeente Rotterdam, de RET en het Havenbedrijf Rotterdam zijn met elkaar in nauw overleg over de gevolgen van de storing. Ook wordt nog onderzocht wat maandagmorgen precies is gebeurd en wat de oorzaak is van de kapotte constructie van de bovenleiding van de tram.

Kristel van der Heiden, woordvoerder van de gemeente Rotterdam, legt uit dat het om een gebroken kabel gaat. "Het gaat om de kabel die het contragewicht moet trekken om het tramportaal omhoog te krijgen als de brug opengaat."

Nadat de kabel knapte, kwam het hele tramportaal naar beneden. "Gelukkig gebeurde dat op een moment dat de brug aan het sluiten was. Daardoor kón er niemand onder staan." Hoe de kabel kon breken, is nog niet bekend.

Brug nog intact?

Van der Heiden legt uit dat er maandagavond wordt gewerkt aan het demonteren van het tramportaal. "Daarna wordt hij op een kraan gehesen en kan hij worden weggevoerd." Dat betekent echter nog niet dat de brug weer open kan. "Dan moet eerst nog gekeken worden of de brug nog intact is, en moet gekeken worden naar een oplossing. Hoe kunnen we er zo snel mogelijk voor zorgen dat de brug weer begaanbaar is?", vraagt Van der Heiden zich hardop af. Een oplossing is nog niet bekend.



Dat betekent dat de brug de hele maandagavond en -nacht nog dichtblijft. "We verwachten dat morgen in de loop van de dag, of aan het einde van de dag, er weer wegverkeer over de Erasmusbrug mogelijk is. Het tramverkeer en de scheepvaart is nog afhankelijk van de oplossing die op korte termijn gevonden moet worden."

Hulpdiensten

De hulpdiensten kunnen nog wel over de brug. De fietspaden worden hiervoor vrijgehouden.

Door de storing aan de brug moet het hogere scheepvaartverkeer omvaren, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Het was op de wegen bij de brug en op de omleidingsroutes rond 15:00 uur niet uitzonderlijk druk. De RET monitort de situatie op de D- en E-lijn van de metro.