Verdachte schietpartij Spijkenisse blijft vastzitten

Afdeling Forensische Opsporing bezig in de Planetenlaan in Spijkenisse. Archieffoto

Eén verdachte van de schietpartij vrijdagmorgen in Spijkenisse blijft vastzitten. De 19-jarige Spijkenisser blijft nog twee weken in voorarrest, zo laat justitie laten weten.

Vrijdagmorgen om half zeven schrokken mensen in de omgeving van de Planetenlaan, tussen de Grote Beerstraat en de Poolsterstraat, wakker van een salvo schoten. Niemand raakte gewond. Wel werd iemand in de naastgelegen flat aangehouden. Ook werd daar een wapen gevonden.

Later werden nog eens zes personen in een woning aan het Snoekenveen in de boeien geslagen.

De man die nu vast blijft zitten is de man die eerder in de Poolsterstraat werd aangehouden. De rest van de verdachten is vrijgelaten. Hun rol in de zaak wordt verder onderzocht.