Nazomerdagen in september: 'Deze temperaturen zijn uniek'

Het is een vreemd gezicht halverwege september: een redelijk vol strand van Nesselande. Normaal is het strand een stuk rustiger in deze tijd van het jaar, maar het heerlijke nazomerweer zorgde voor een toestroom van badgasten.

"De temperaturen zijn uniek te noemen", zegt weerman Ed Aldus over het prachtige weer. Het is alweer een paar jaar geleden, maar in 2016 was er ook sprake van een warme september. "Toen hadden we twee tropische dagen."

Weerrecord

Maandag werd er ondanks het warme weer geen temperatuurrecord gehaald. Toch gaat er een weerrecord sneuvelen in de regio, voorspelt Ed.

"Dinsdag krijgen we temperaturen van 30 à 31 graden. Het record staat op 28,8 graden, daar gaan we morgen ruimschoots overheen."

In de toekomst verwacht Ed dat de zomerkleding wat langer in de kast blijft liggen. "Je moet er tot aan de herfstvakantie rekening mee gaan houden dat je zomerkleren kan blijven dragen. In verband met de klimaatverandering zie je dat de zomer wat langer doorloopt."

Beter laat dan nooit

Op het strand van Nesselande is het mooie weer goed ontvangen. Strandbedjesverhuurder Luciano Marfella geniet van de twee nazomerdagen. "Heerlijk, beter laat dan nooit. We hadden natuurlijk een hittegolf in juni, maar augustus was echt minder fijn. Dus dit is wel lekker. Als het doorzet tot het weekend zou het mooi zijn."

Toch verwacht de strandbedjesverhuurder voor de rest van de week geen gigantische drukte. "De meeste mensen zijn weer aan het werk, dus het zal qua drukte wel meevallen. Maar ik ben wel blij dat ik mijn kraampje nog niet afgebroken had."