FC Rijnmond: 'Knappe start van Feyenoord, maar uitvoering was bedenkelijk'

Aan tafel met Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os legt de oud-wereldkampioen uit waarom hij hinkt op twee gedachten. "Een seizoensopening is altijd moeilijk voor Feyenoord. 2-0 winnen bij Zwolle was ook al even niet gebeurd. Maar de uitvoering was bedenkelijk. Jorgensen en Linssen hebben geen fatsoenlijke bal geraakt. Kökcü speelde voornamelijk voor zichzelf. En ik vond dat PEC Zwolle wel erg ver in 'onze' verdediging kon penetreren", aldus een kritische Van Daele.

Volgens Feyenoord-watcher Sinclair Bischop zijn er verzachtende omstandigheden. "Dat Feyenoord nu nog niet top is, begrijp ik wel. Berghuis en Haps hebben nog amper negentig minuten gespeeld."

Berghuis was de beste

"Dat geeft ook wel het niveau in de eredivisie aan", reageert Ruud van Os. "Dat een speler als Berghuis zonder nauwelijks een hele wedstrijd met afstand de beste man op het veld is, zegt veel. Als Berghuis nu als een bezetene gaat scoren, vraag ik mij af of hij blijft. Maar als hij blijft, is Feyenoord absoluut de belangrijkste uitdager van Ajax."

Berghuis heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract. "Tussen de 10 en 12 miljoen", weet Bischop. "Anders was je hem waarschijnlijk kwijt geweest", stelt Van Os. "Als je hem vorig jaar had weggedaan, had je er meer voor kunnen krijgen dan nu."

Bischop: "Maar gelukkig gaat hij niet zomaar naar landen als Rusland en China. Als hij zo blijft scoren, zullen er echt wel topclubs zich gaan melden. Ook omdat hij een international is, ook al speelt hij niet veel in Oranje."

"Als Sam Lammers van PSV naar Atalanta Bergamo kan, kan misschien wel de beste voetballer naar een veel betere club", denkt Van Os.

Toornstra niet afschrijven

Tegen PEC Zwolle kreeg Mark Diemers op het middenveld de voorkeur boven Jens Toornstra, die volgens de mannen aan tafel zeker niet is afgeschreven. "Die tik heeft hij wel vaker gehad. Alleen heeft hij nu een hele sterke concurrent, al vraag ik mij of Diemers dit niveau een heel seizoen kan vasthouden", stelt Van Os.

Advocaat is blij dat er keuzes gemaakt kunnen worden op het middenveld denkt Bischop. "Diemers tot het nu toe heel goed. En dan komt Teixeira er ook nog aan. Er is eindelijk echt concurrentie bij Feyenoord. Als Kökcü zo speelt als zaterdag is ook hij niet zeker van zijn plekje."

Ook achterin heeft Feyenoord keuzes. Van Daele: Met Geertruida kan je centraal achterin wel een wedstrijd doorkomen. Dat hebben we zaterdag gezien. Nu Uros Spajic erbij komt, is de keuze centraal achterin wat groter en zal Advocaat voor de rechtsback positie kiezen tussen Geertruida of Nieuwkoop." "Dat wordt Geertruida", zegt Bischop direct.

Kunstgrasstuit

Sparta verloor in de eerste wedstrijd met 1-0 van Ajax door een keepersfout van Benjamin van Leer. "Een kunstgrasstuit", meent Van Daele. "Het kan best zijn dat het veld wat vochtig was. Dat hij daarom verrast was."

Van Os: "Ik was vooral verrast dat Anthony zo mocht schieten van Mica Pinto. Net als Berghuis vrij kon schieten in Zwolle. Dat snap ik niet. Maar als je Ajax pijn wil doen, moet je wel kansen krijgen. Sparta heeft geen kans gehad."

Thy zonder vertrouwen

Bischop plaatst vraagtekens bij de aanvallende onmacht op Het Kasteel. "Van Stee heeft aangegeven dat ze geen spits gaan halen. Dan maak ik mij wel zorgen."

Lennart Thy heeft in de voorbereiding geen enkele keer gescoord en werd in de rust tegen Ajax gewisseld.

"Waarom hebben veel clubs niet geoefend tegen amateurs?", reageert Van Os. "Nodig dan VOC of PPSC uit op je eigen Kasteel. Of ga tegen de eigen amateurs oefenen. Had Feyenoord ook kunnen doen. Oefenen tegen ploegen die als kanonnenvoer dienen, maar waar spelers als Lennart Thy wel zelfvertrouwen kunnen kweken."

Bekijk hier de uitzending terug: