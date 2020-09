Flinke file bij Alblasserdam na kilometerslang oliespoor op wegdek

Rond vier uur vanmiddag kwam een melding binnen van olie op de weg. Daardoor was de rechterrijstrook afgesloten en liep de vertraging snel op. Tot 19:00 uur stond er nog een kilometerslange file.

Spitsstrook

Even daarna waren er ook problemen: ter hoogte van Sliedrecht-West was de spitsstrook afgesloten wegens technische problemen. "Het bord dat aangeeft dat de spitsstrook open is, is defect", vertelde een woordvoerder van de ANWB.

"In eerste instantie is er een tekstkar neergezet, die aangeeft of de strook open is. Die is alleen niet op afstand te bedienen." De spitsstrook was maandag helemaal dicht. Het bord wordt later vervangen.

Kilometerlang oliespoor

Volgens de ANWB ging het bij Alblasserdam om een voertuig dat olie heeft gelekt. Of het om een auto of vrachtwagen gaat, is niet duidelijk. "De veroorzaker is drie kilometer lang doorgereden", weet de woordvoerder. "Het oliespoor begint op de linkerrijstrook, gaat dan naar rechts en weer terug."

Beide rijstroken moeten dan ook schoongemaakt worden, wat voor flink wat oponthoud zorgt. "De rechterrijstrook is nu dicht en het duurt ook nog wel even voordat hij schoon is. Daarna moet links ook nog worden schoongemaakt", vertelt de woordvoerder. "Het duurt nog wel even, zeker tot na de spits."